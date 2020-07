Umweltfreundlichere Speicherung von Sonnenenergie

„Gerade dann, wenn über Fotovoltaik-Anlagen viel Strom erzeugt wird, braucht man ihn eher weniger – wenn’s eh warm und hell ist, benötigst du weniger Licht und kaum Heizung. Und dann, wenn gerade das nötig wäre, scheint bei uns die Sonne weniger.“ So schildert Anna-Lena Schleszies dem Kinder-KURIER gegenüber den Beginn der Überlegungen für das Projekt, das sie gemeinsam mit Leah Hartmann an der HTL Dornbirn durchführte. Unter dem Titel Projekttitel „Green H2“ gewannen die beiden in diesem Schuljahr den Sonderpreis Sustainability (Nachhaltigkeit) von Jugend Innovativ. Übrigens – auch wenn’s vom Umfang her durchaus mit Diplomprojekten vergleichbar ist, es war „nur“ ein Schulprojekt in der jetzigen vierten, also der vorletzten Klasse der beiden Jugendlichen.

Noch immer gibt’s beim Strom aus der Sonne das Problem der Speicherung. Lithium-Ionen-Akkus sind weder besonders umwelt- noch menschenfreundlich - was den Abbau des seltenen Metalls betrifft. „Wir wollten und wollen grün sein, gut sein, etwas für die Zukunft weiterbringen“, begründet die Schülerin engagiert, die Suche nach einem neuen Ansatz für die Speicherung von Solarstrom.