Maschine erledigt langwierige, harte und gefährliche Arbeit

Wozu dient das Ding?

Was und wozu dient die Wende-Einrichtung? Um eine Turbine anzufertigen oder gegebenenfalls auch zu generalsanieren musst sie in der Produktionsstätte mehrmals hin und her gewendet werden. Das können bis zu 10-Tonnen-Geräte. Derzeit müssen das mindestens zwei Menschen mit Hilfe von Gurten bewerkstelligen. Mühsam, schwer und auch gefährlich. Als Vertreter des Unternehmens im Frühjahr 2019 in der Schule ihren Wunsch äußerten für diesen Zweck eine Hilfsvorrichtung zu haben, entschlossen sich die beiden Schüler innerhalb von wenigen Minuten, dieses Projekt in Angriff zu nehmen. „Wir haben nicht gewusst, dass es so umfangreich und kompliziert werden wird“, gesteht Michael Wimberger in einem Interview mit dem Kinder-KURIER. „Aber wir haben nie ans Aufhören gedacht“, setzt er den Werdegang fort. Nach ungefähr vier bis fünf Monaten hatten sie ein grobes Konzept für eine Lösung. Mehrfache – damals richtige analoge (von Corona war noch lange keine Rede) – Treffen mit Vertretern des Unternehmens mit Besprechungen und Austausch von Skizzen und Ideen folgten. Schließlich ging’s in die konkrete Tüftelei, Konstruktionen am Computer, ein erstes Modell aus dem 3D-Drucker.