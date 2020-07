Plattform zur Vermietung untergenutzter Räume

Schulgebäude stehen monatelang leer – in den Sommer- und anderen Ferien, an Wochenenden, oft auch nahmittags. Seit fast einem halben Jahrhundert ist das immer wieder Thema, schon vor rund 40 Jahren gab es eine Studie im Auftrag der Wiener Stadtplanung, wie Turn- und andere Säle oder Klassenzimmer in den unterrichtsfreien Zeiten genutzt werden könnten. Seit doch gut zwei Jahrzehnten werden in manchen Schulen Turnsäle an Vereine verborgt. Potenzial nach oben. Dieses – nicht nur in Schulgebäuden – auszuschöpfen und zwar auf unkomplizierte Art, brachte einem Schülertrio aus der Wiener Handelsakademie Schumpeter (Maygasse) den Sieg in der Kategorie Young Entrepreneurs bei der 33. Auflage des Bewerbs Jugend Innovativ.

Jakob Mayerhofer, Clemens Walter und Paul Spitzer hatten den ersten Geistesblitz dazu schon vor rund drei Jahren, so der zuletzt genannte im Interview mit dem Kinder-KURIER. „Einer von uns ist damals nach dem Turnunterricht noch in die Klasse zurückgegangen und fand das ganze Haus fast gespenstisch leer – das könnte man doch irgendwie nutzen“, so Spitzer. Erste Gedanken wuchsen sich zu Konzepten aus und schließlich arbeiteten die drei Schüler in der Maturaklasse intensiv daran im Rahmen ihres Diplomprojekts. (Der KURIER hat schon im März über dieses Projekt berichtet - Link gegen Ende des Artikels.)