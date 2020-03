Herren der Turnsäle: Wie Schüler leere Räume für den Sport öffnen wollen

Als er seine Schuhe nach dem Turnunterricht am Nachmittag zurück in die Schule brachte, ist es Clemens Walter aufgefallen: „Außer der Putzfrau ist niemand hier. Es steht alles leer“, erinnert sich Walter. Er ist Schüler der Schumpeter Handelsakademie und Handelsschule in Wien-Hietzing. Seine Beobachtung mündete in einer Geschäftsidee – und die ließ sogar den Berliner Stadtschulrat anklopfen.

Gemeinsam mit den Schulkameraden Paul Spitzer (18) und Jakob Mayerhofer (19) entwickelte Walter (18) die Plattform „Book-your-Room“. Die Idee: Schulen oder andere Institutionen bieten leer stehende Räumlichkeiten an, Vereine oder Privatpersonen können sie mieten. Die Plattform dient als Vermittler.