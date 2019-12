Das ungenutzte Potenzial der Turnsäle

Zudem würden sowohl die Schulen als auch das Gesundheitssystem monetär von so einem Gesetz profitieren. Die Schulen könnten zusätzlich 13,4 Millionen Euro mehr einnehmen, das Gesundheitssystem 23,66 Millionen Euro einsparen. McDonald, früherer Chef der Sozialversicherung, dazu: „Die Sportstätten von heute sparen ja die Krankenhausbetten von morgen.“ Und zu sparen gibt es hier einiges: „Wir haben in Österreich weniger gesunde Lebensjahre als andere Länder Europas. Im Vergleich mit den skandinavischen Ländern verlieren wir etwa 13 Jahre.“

Dass Sport in der politischen Diskussion also so oft an letzter Stelle komme, kann Peter McDonald nicht nachvollziehen. „Sport strahlt in so viele Bereiche ab. Kinder, die Sport machen, sind aufnahmefähiger, glücklicher.“