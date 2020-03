Start-ups in Österreich: Nur 18 Prozent von Frauen gegründet

Verschiedene Motive

Das Durchschnittsalter der Gründerinnen lag bei 41 Jahren und war damit um fünf Jahre höher als bei den Männern. Auch dieses Puzzleteil zeigt, dass sich Frauen teilweise von anderen Motiven leiten lassen.

Eines dieser Motive ist die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. „Männer sind mehr davon angetrieben, sich selbst zu bestimmen und mehr zu verdienen“, sagt Karin Kiedler, Leiterin der Marktforschung der Erste Bank und verweist dabei auf eine IMAS-Umfrage im Auftrag der Bank.

Stabiler, länger, rentabler

Was unterscheidet Gründerinnen und Gründer außerdem? Frauen „bereiten sich akribischer vor und setzen sich auch extrem mit dem Risiko auseinander“, so Kiedler. Das macht sich auch bezahlt: „Die Unternehmen von Frauen sind stabiler, leben länger und sind rentabler“, fasst Thomas Schaufler, Privatkundenvorstand der Erste Bank, zusammen.

Das habe allerdings auch teilweise mit den Branchen zu tun, in denen gegründet wird – bei Frauen etwa in der Dienstleistung, bei Männer öfter in technischeren Bereichen.