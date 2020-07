Trio bringt Licht ins Dunkel Vorarlberger Bus-Haltestellen

Wenn’s finster ist, kann’s in Vorarlberg schon passieren, dass Busfahrer_innen mögliche Fahrgäste bei einer Haltestelle, die nicht in einem Ort mit Beleuchtung liegt übersehen. Das könnte bald anders werden. Das verdanken Fahrgäste und Busfahrer_innen künftig einer Erfindung dreier Schülerinnen – zwei aus dem Bundesgymnasium Dornbirn, einer aus der HTL Bregenz. Mit Light it up – Schluss mit der Dunkelheit gewannen die beiden Schwestern Katja und Sara Mitterbacher sowie Claudia Thal die Kategorie Design von Jugend Innovativ 2019/20.