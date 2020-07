Wie können Schadstoffe in Öfen noch verringert werden

Obwohl erst in der dritten Klasse und damit nur ein „normales“ Schulprojekt wird die Siegerarbeit in der Kategorie Science – von Adrian Linder, Kilian Raby und Simon Schwärzler aus der HTL Dornbirn – immer wieder irrtümlich als Diplomprojekt genannt. Zu einem solchen wollen die Schüler es im übernächsten Schuljahr ausbauen, so Linder am Telefon zum Kinder-KURIER. „Schadstoffreduktion von Kleinfeueranlagen“, so der Titel ihrer Arbeit – was verbirgt sich dahinter?