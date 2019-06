Von rettenden Ideen bis zu chilligen Erfindungen

Mikroplastik ist in aller Munde – oft im wahrsten Sinn des Wortes, wenn wir’s etwa über Meeresfische schlucken. Wie aber schaut’s mit den Kunststoffteilchen in unseren Flüssen aus? Darum hat sich bisher kaum wer gekümmert und so tüftelten zwei Schülerinnen der höheren Lehranstalt für Umwelt und Wirtschaft im Yspertal (NÖ) sogar erst an einer Methode, Messproben zu nehmen. Mit ihrer wissenschaftlichen Arbeit gewannen sie die Kategorie Science bei Jugend Innovativ.