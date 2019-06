Engineering II: Schlauer Feuer-Simulator für Tunnelübungen

Lernsteigerung im Schlaf (LIS)

Dass im Schlaf so manches verarbeitet, mitunter auch Lernstoff gefestigt wird, ist bekannt. Das zu verbessern, haben sich Philipp Stetzl, Andreas Pribitzer und Clemens Hasiner zum Ziel gesetzt. Eine Vielzahl an Untersuchungen belegt, dass dies in bestimmten Schlafphasen am besten passiert. Also, was wäre wenn genau in diesen Phasen Vokabel, Formeln oder was auch immer vorgesagt würden?

Wie aber könnte das bewerkstelligt werden. Das Trio aus der HTL Mistelbach baute eine Vorrichtung mit Pulsmesser, Sensoren und Mikroprozessoren. Mittels eines Armstrumpfes werden die Teile am Unterarm der Versuchsperson angebracht. Pulsmessung und Sensoren erkennen die richtigen Schlafphasen. Mikropozessoren „sagen“ dann via Bluethooth einer Handy-App: jetzt den Lehrstoff sagen...

Die Tests ergaben bisher: Die Schlafphasen werden eindeutig erkannt. Das mit dem Lernen konnte noch nicht nachgewiesen werden, dazu bräuchte es vergleichende Testreihen.

Und irgendwie, so geben die Jugendlichen zu, ist die Vorrichtung und Anordnung „schon noch recht unhandlich und unbequem, aber bei einiger Weiterentwicklung lässt sich das sicher so verkleinern, dass es zum Beispiel über eine Smart Watch funktionieren könnte“.