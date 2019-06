Sustainability: Schlaue Planung für grüne Straße

PowerKite

Ebenfalls auf die Kraft der Winde, aber in ziemlich anderer Form, setzen Matteo Ingengneri, Lukas Gassner, Lukas Buza und Mario Lang vom TGM (Technologisches Gewerbemuseum), Wien. Sie setzen auf einen Lenkdrachen, einen Kite, einen speziellen, der mit drei Schnüren gesteuert wird. Irgendwo dazwischen bauen sie eine Lenkstange an diesen Schnüren ein, führen die Schnüre über zwei Fahrradfelgen, die sie an einer Vorrichtung auf einer handelsüblichen Palette montieren. Über die angehängte Fahrradkette geht’s zu einem Akku. Unter dem „ganz vielen Zeugs“, das die vier Schüler auf der Palette angebracht haben, findet sich auch ein Gleichstromgenerator. Der „eingefangene“ Wind betreibt diesen und „befüllt“ den Akku.