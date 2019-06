Young Entrepreneurs: Alle Streamingplattformen vereint

Junior-Company Cervus vom Hirsch

Im jeweils vierten Schuljahr gründen die Jugendlichen im privaten alternativen Wiener Lernzentrum W@lz jeweils Junior Companies. Eine davon war „Cervus“ (Lateinisch für Hirsch).

Elf der Schüler_innen verarbeiteten Hirschgeweihe zu Produkten, weil einer der Jung-Unternehmer_innen einen Onkel hat, der Hirschgeweihe zur Weiterverarbeitung lagert. Aus Stückerln solcher Geweihe stellten die elf Jugendlichen eigenhändig Schuhlöffel- bzw. Flaschenöffner-Griffe her, andere verarbeiteten sie zu Schlüsselanhängern. Solche bekannten Dinge waren aber nicht alles. Die Jugendlichen kamen in der Recherche drauf, dass das Innere eines Geweihs sehr kalziumhältig ist. So begannen sie diese Masse zu Pulver zu zerreiben, berichten drei der Mitarbeiter_innen der Company, Manuela Sandri, Laurenz Kofler und Carina Pichler. Dieses mixten sie mit Karotten oder Zucchini, pressten das Gemisch und schoben es in den Backofen. Diese Dinge verkauf(t)en sie sodann als Hundeleckerli.

Übrigens: Hirsche werfen ihr Geweih - wie auch Elche - jedes Jahr ab. Weshalb dann so manche Menschen diese Tiere jagen, um sich das Geweih als Trophäe an die Wand zu hängen? Anfang Winter in den Wald gehen und abgeworfenes Geweih aufsammeln würde auch diesen Dienst erweisen.