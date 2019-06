Jugend Innovativ beweist: Es gäbe viele Good News aus Schulen!

Jugendliche einer steirischen HTL starteten mit der Erfindung einer Beinprothese samt künstlichem Hüftgelenk. Ein Schüler soll nach einem Unfall mit diesem – in den folgenden Schuljahren weiter entwickelten – künstlichen Bein gehen können. Tiroler Schüler entwickelten eine Kombination aus einem speziellen Flaschenzug und leichteren Seilen. Damit wird die Bergrettung leichter bergen können. Zwei Schülerinnen einer auf Umwelt spezialisierten NÖ-Schule ersannen erst eine Methode, um Mikroplastik in Flüssen nachweisen zu können. In einer – zuletzt in Verruf geratenen – Wiener HTL erfanden Jugendliche eine patentreife neue Snowboardbindung.

Erfindergeist, weit über die Schulstunden hinaus gehender Arbeitseinsatz, Teamfähigkeit – Innovative Jugend eben. Solche Good News aus Schulen gäbe es viel mehr zu berichten als oft schlagzeilenträchtige Bad News.

P.S.: Ehrlich, diese Sonderseiten mit den vielen Good News gibt es nur dank einer bezahlten Kooperation mit Nachwuchsförderern aus Bundesministerien und Wirtschaft.

