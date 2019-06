Hintergrund: 9500 Projekte seit dem Start vor 32 Jahren

Jugend Innovativ beweist das Potenzial, das in Jugendlichen und heimischen Schulprojekten steckt sowie in dem Engagement der unterstützenden Lehrpersonen.

1987 – zu einem Zeitpunkt als Projektunterricht noch kaum vorkam – startete die Innovationsagentur als Vorgänger des heutigen „austria wirtschaftsservice“ gemeinsam mit dem Pädagogischen Institut Wien einen Schulversuch zum praxisgerechten Unterricht. Der Wettbewerb wird laufend von Weiterbildungen für Lehrkräfte zu den Themen „Teaching Innovation“ und „Rechte an geistigem Eigentum für Schulprojekte“ sowie von Praxis-Workshops für Schülerinnen und Schüler erfolgreich begleitet.

Insgesamt haben in den 32 Jugend-Innovativ-Jahren rund 9500 Teams teilgenommen. Der Bewerb wird im Auftrag der beiden Bundesministerien für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort sowie für Bildung, Wissenschaft und Forschung von der Austria Wirtschaftsservice GmbH abgewickelt. Unterstützt wird er seit elf Jahren von der Raiffeisen Nachhaltigkeits-Initiative (RNI), vormals Klimaschutz-Initiative, die den gleichnamigen Sonderpreis ins Leben gerufen hat. Mit der Innovationsstiftung für Bildung gibt es einen weiteren Partner – für den Sonderpreis Digital Education sowie die beiden Publikumspreise. Diese und der zuletzt genannte Sonderpreis werden vom OeAD umgesetzt.