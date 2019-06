Design: Zwei Gabeln sind ein Liegestuhl

„Am Anfang stand ein Spiel mit den eigenen, zerschnittenen, Nachnamen im Freifach kreatives Gestalten“, erzählen Moritz Kastner, Mathias Reiter und Axel Lindorfer (Bild von links) dem Kinder-KURIER. „Die Namensteile wurden neu zusammengesetzt, heraus kam GABEL-STUHL.“

Das erzeugte vor allem, so gesteht das Trio aus der ersten Klasse: „Zuerst Ratlosigkeit“. Aber nur kurzfristig. Der nichtssagende Begriff stachelte die Kreativität an. „Wir haben viel überlegt und gezeichnet – am Computer mit AutoCAD.“

Bald war dann die Idee geboren, zwei hölzerne Riesengabeln zu tischlern und diese irgendwie ineinander zu stecken, um daraus eine Sitzgelegenheit zu machen. Aus ihrem Beruf als angehende Tischler war aber auch klar, es soll nicht nur um einen Gag, sondern ein funktionstüchtiges Teil gehen. Also musste es stabil sein bzw. werden. Dazu wählten die drei Tischler-Lehrlinge die Methode schichtverleimter Sperrholzplatten. Die verschaffen nicht nur Stabilität, so lassen sich auch relativ leicht, Rundungen erzeugen.