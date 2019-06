Digital Education: Robotersteuerung mit Bildern einer Hand

WEAR - Werkstättenunterricht mit Augemnted Reality

Jede und jeder in der HTL Waidhofen an der Ybbs muss im Verlauf der Schulzeit einen kleinen Schraubstock anfertigen. Bisher gibt’s dafür nur papierne Pläne - und natürlich die Lehrkräfte, die anleiten oder bei Fragen, wie das oder jenes zu tun ist, weiterhelfen. Florian Langsenlehner und Manuel Benesch machten die Bitte eines Lehrers zum Projekt. Sie entwickelten eine komplett digitale Bauanleitung mit 3D-Grafik. Schritt für Schritt, ja sogar Schrittchen kann am Tablet vor und zurück getippt werden. Anschaulich ist alles zu sehen, was, wann, wie zu fertigen ist.

Ihre Arbeit ist sozusagen ein Basiswerk. Nach diesem Muster können alle Bauanleitungen digitalisiert - und gegebenenfalls mit Zusatzinformationen ausgestattet werden.