Impfstoff sammeln, Einhorn gegen Drachen … - Kids programmieren Spiele

Teil die Freude

Claudia, Johanna, Verena und Marlene haben gemeinsam das Spiel „Share the Joy“ (Teile die Freude) programmiert. Die vier erzählen dem Kinder-KURIER, dass sie „regelmäßig in Steyr (Oberösterreich) in der Freizeit zu einem Programmier-Workshop gehen, weil wir kreative Sachen machen wollen. Als wir ein Spiel programmieren sollten, ist uns sofort das Lied Share the Joy vom Wettbewerb Junior Eurovison Song Contest eingefallen. Wir haben auch gleich gewusst, wir wollen etwas mit Musik machen und das mit Sport und Bewegung verbinden. Zuerst haben wir lange überlegt, welche Sportarten wir in das Spiel einbauen wollen und dann Schnurspringen, Reckturnen und Basketball ausgewählt.“

Die Figuren des Spiels sind aus dem genannten Bewerb – „alle 19 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben wir als Figuren in das Spiel eingebaut. Wenn du das spielst, dann wählst du zuerst eine dieser Figuren aus, dann suchst du dir eine Sportart aus, in der du versuchst, möglichst viele Punkte zu erreichen.“

Aber das ist noch lange nicht alles. „Wir haben aber noch was ganz Spannendes eingebaut. Am Schluss gibt es eine Schrecksekunde, wenn der Pokal überreicht wird, kommt eine Ente und schnappt den Pokal. Aber wir haben einen Ersatz – Pokal C. Das ist uns eingefallen, weil beim Junior Eurovision Song Contest eine Teilnehmerin gesagt hat: Wir alle müssen auf die Erde aufpassen, weil es keinen Planeten B gibt.“

Das Programmieren fanden die vier Mädchen interessant, „weil wir alles mögen was kreativ ist und mit Musik, aber auch mit Bewegung zu tun hat.“

Marlene findet aber, „Sport möchte ich am liebsten selber machen, nicht am Computer und beim Programmieren sind wir schon länger dabei gesessen. Dann hat mir alles weh getan. Aber zwischendurch etwas zu Programmieren, das kann ich mir auch später vorstellen.“

Claudia meint: „Programmieren kann ich mir auch nicht als Beruf vorstellen, weil ich was arbeiten will, wo man mehr mit Leuten reden kann und das passiert beim Programmieren eher selten.“