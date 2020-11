Auch im Lockdown: Künstliche Bienen und Mini-Computer programmieren lernen

Der „innovative Lernraum“ an einem zentralen Punkt in Floridsdorf (nahe der S-Bahnstation) ist und wird mit diversen pädagogisch sinnvollen und geprüften digitalen Geräten und Tools ausgestattet. Zusätzlich werden dafür didaktische Anleitungen bzw. Methoden erstellt. Dieser „Innovationsraum“ kann von allen 21 Floridsdorfer Volksschulen und allen 11 Mittelschulen über ein Buchungstool (wird derzeit erarbeitet) gebucht werden.

Die Bündelung der Mittel an einem Ort hat den Vorteil, dass qualitativ hochwertiges Material in größeren Stückzahlen angeschafft werden kann und damit auch mit einer größeren Gruppe sinnvoll gearbeitet werden kann. Damit müssen nicht die einzelnen Schulen in beispielsweise zehn Roboter investieren, um ein paar Unterrichtseinheiten damit zu arbeiten. Das Space21Future bündelt somit Kompetenz und Equipment in einer optimalen Form.

Außerdem wird das Equipment vor Ort nicht nur zur Verfügung gestellt, sondern die Besucher des Raumes (z.B. Schulen) werden durch ausgebildete Pädagog*innen aus dem Bezirk betreut.

Mastermind Michael Fleischhacker wird dabei vor allem von Sandra Stella, die schon vor fast einem Jahrzehnt Tabletklassen in Niederösterreich etabliert hat, unterstütz. Weiters an Bord: Alexander Pfeiffer. Er ist am renommierten MIT (Massachussetts Institute of Technology) angestellt und arbeitet seit Lockdown 1 von Wien aus in „Teleamerika“. Er forscht zu Spielen als Einsatz in der Bildung und anderen eLearning-Tools.

space21future.at/unser-team/