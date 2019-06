Eigentlich müssten wir Feinde sein, verstehen uns aber gut

Portugal gegen Juventus 12:0 und das obwohl CR7 so manch 100-Prozentige vernebelt hatte. Nach diesem zweiten Sieg, den Mario und Betim mit den Controllern von Ronaldo & Co erspielt haben, setzte sich das Team der NMS Kinzerplatz im Finale mit 2:0 gegen die NMS Deublergasse in Führung. Lokalaugenschein beim ersten eSport-Schulliga-Finale in Wien.

Profi-Setting

Dieses mehrteilige Finale - es gab drei verschiedene Spiele - ging in der vorletzten Schulwoche ( Ostösterreichs) im Jugendzentrum Marco Polo über die Bühne. Im wahrsten Sinn des Wortes. Die Teams mit ihren Controllern vor ihren Monitoren spielten auf einer Art Bühne der Arena des Jugendzentrums. In der Arena das Publikum saßen, standen, lagen, knotzten einerseits die Fangruppen der Teams, andererseits weitere interessierte Jugendliche und auch einige Erwachsene. Am vorderen Rand der Bühne natürlich ein Riesenscreen. Seitlich ein Tisch an dem Profi-Kommentatoren der eSport-Szene das Spielgeschehen per Headset für einen Live-Videostream kommentierten.

In diesem professionellen Setting samt Regiepult im Eck spielten die Finalteams um den Gesamtsieg in der erstmals in Wien ausgetragenen e-Schulliga. Auf dem Programm standen - wie wahrscheinlich (fast) alle erraten haben unter anderem FIFA19. Die beiden anderen Spiele: Rocket League und Overcooked 2. Ersteres ist auch ein Ballspiel - allerdings müssen kleine Autos einen Riesenball ins Tor befördern. Beim Zweitgenannten muss gekocht werden - hier kommt’s vor allem auf Teamwork an.