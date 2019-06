Welten gestalten, Spiele programmieren

Eigene Welten am Computer erschaffen, Spiele gestalten, Roboter programmieren ... das spielt sich in der 1 BDV der Schulen des BFI (eigentlich Berufsförderungsinstituts) ab. Jugendliche und Lehrkräfte in der IT-Schule in der Wiener Plößlgasse haben die Abkürzung uminterpretiert: We Build Future Intelligence. Immerhin erlernen die Schülerinnen und Schüler hier in jeweils einjährigen Lehrgängen - entweder statt des Poly oder später (ab 17 Jahren) - Fähig- und Fertigkeiten an denen in der zunehmenden Digitalisierung großer Mangel besteht - auch wenn schon lange bekannt ist, dass solche Fachkräfte dringendst gebraucht werden.

Coding

Der Kinder-KURIER besucht diese DatenVerarbeitungsklasse des einjährigen IT-Zweigs dieser Schulen. Arshad Sharma zeigt ganze Welten, die er mit Kodu Game Lab am Computer erschaffen hat. Sein Kollege Lukas Kormut hat mit einer anderen Version dieser Programmier-Software seine Welten „unter Wasser“ angesiedelt.

Beim Gestalten von Spielewelten macht einfach das, was erlernt werden muss, das Coden (Programmieren) einfach mehr Spaß - und erfüllt damit den Zweck besser als stur Programmzeilen abzuarbeiten.