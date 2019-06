Qualität und Preis der Produkte müssen stimmen

Was lernen Sie dabei?

Man lernt dabei, wie man richtig mit seinem Umsatz umgeht. Am Anfang hat man einen erfahrenen Dealer-Freund, der einem das Geschäft erklärt, wie man am besten Umsatz machen kann und das Geschäft aufrechterhält und wie man den Umsatz steigern kann.

Wird das Spiel schnell langweilig.

Es gibt verschiedene Missionen, die man machen kann, es gibt welche, die ziehen sich ziemlich lange raus. Das kann dann nach einer Zeit stressig und langweilig werden, aber wenn man eine kleine Pause einlegt und sich sagt, ja, jetzt versuch ich’s noch einmal, kommt wieder die Motivation. Und man kann auch Städte wechseln, so dass man auch mehrere Möglichkeiten hat, sein Geschäft auszubauen. Im Prinzip ist das Spiel bis zum Ende interessant.

Ich bin das ganz anders angegangen, hab diese eine Mission ganz schnell abgeschlossen und dadurch hatte ich das Problem nicht, dass es langweilig wurde.

Wie ist es am Anfang, braucht’s lang, bis man reinkommt ins Spiel?

Das nicht, es wird alles recht gut erklärt, man kann auch nachfragen, wenn man etwas nicht versteht. Es gibt ein Info-Buch, wo alles drinsteht, was sind die Orte, wo verkauft werden kann, was sind Angestellte, was macht die Polizei und was ist legal.

Es ist mit Leichtigkeit durchzuspielen, man hat aber auch die Möglichkeit, einen schwereren Modus zu starten, der hat’s dann aber auch wirklich in sich, dieser Modus.

Was wäre das?

Da spielt man einen Ex-Kriminellen, der aus dem Gefängnis kommt und mittlerweile Cannabis legalisiert ist, und es daher megaschwer ist, das Geschäft aufrecht zu erhalten.

Ich hab diesen Modus einmal angetestet und bin schon nach vier Stunden im Game-Over gewesen. Da muss man geübt sein.

Man muss den Anbau-Raum einem Gebäude zuweisen, aber man braucht auch ein Tarngeschäft, damit die Polizei nicht so aufmerksam auf uns wird. Im anbauraum kann man verschiedene Sorten anbauen, die auch verschiedene Wirkung haben. Die Qualität wird angezeigt, die können wir erhöhen, indem wir die Nährstoffe ein bisschen anpassen. Da muss man auch ein bisschen herumprobieren.

Je höher die Bewertung ist, desto mehr Geld sind die Kunden bereit zu zahlen, aber natürlich nur so viel, wie sie auch zur Verfügung haben.