HAK-Schülerinnen wollen mit Kinderrechteprojekt die "Welt erhellen"

Umfangreiche Box

Nun, da die Volksschulen wieder voll Präsenzunterricht haben, werden die drei Jugendlichen die Boxen an Lehrer_innen übermitteln, noch ein Einleitungsvideo drehen, in dem sie sich den Kindern vorstellen und sie ums Mitmachen bitten. Die Box beinhaltet auch einen Fragebogen vor und einen nach dem Projekt – um Rückmeldung zu kriegen, ob und wie viel das Projekt an Wissens-Erweiterung in den beiden Themenfeldern gebracht hat.

Bis es so weit war, hatten Hechtl, Radosavljević und Omerović einen langen Arbeitsweg. Fest stand schon im Mai des vorigen (Schul-)Jahres, „dass wir als Team zusammenarbeiten wollten, da hatten wir schon sehr gute Erfahrungen“, schildern sie im ausgebauten Dachgeschoß des Schulgebäudes im Gespräch mit dem Kinder-KURIER. „Und wir wollten kein Event in der Schule machen, das machen so viele Projekte, deshalb wollten wir was anderes und sind bald auf die Idee gekommen, etwas mit Volksschulen zu machen“ – und jetzt sprudeln die drei drauf los.