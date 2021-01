Plötzlich zwangsweise Analphabetin

Stell dir vor, du lernst brav, bist aber trotzdem nicht das was landläufig so mit Streberin - Burschen sind mitgemeint ;) - verbunden ist. Sondern völlig hilfsbereit, für jede und jeden in der Klasse da. Ganz ohne Hintergedanken. Das geben dir eben deine Eltern mit auf den Lebensweg. Streiten sich in deiner Nähe andere, versuchst du stets schlichtend einzugreifen. Deswegen machst du nicht nur eine Ausbildung zur Streitschlichterin, deine Kolleginnen und Kollegen wählen dich zu ihrer Vertreterin, zur Klassensprecherin.

Dass deine Eltern aus einem anderen Land kommen, ja du selbst die allerersten Jahre auch woanders als in Österreich verbracht hast, daran kannst du dich gar nicht wirklich erinnern. Wer kann das schon – aus den frühen Anfängen basteln sich die meisten doch „Erinnerungen“ aus Fotos, Videos und Erzählungen.

Dann kriegst du schon irgendwie mit, deine Eltern sind in Sorge, wenn Briefe vom Amt kommen. Das spürst du. Aber meist sagen sie nichts, deuten höchstens an, dass es da gewisse Schwierigkeiten gibt, „aber damit wollen wir euch nicht belasten, ihr sollt euch darauf konzentrieren, gut zu lernen, einen guten Schul- oder gar Uni-Abschluss oder eine andere, aber jedenfalls eine Ausbildung zu machen. „Ihr sollt’s mal besser im Leben haben!“ So wie’s praktisch alle Eltern wollen – auch wenn manche das immer wieder in Frage stellen. Wie die dazu kommen? Nur, weil jemand woanders auf die Welt gekommen ist, will doch keine Mutter, kein Vater, dass ihre Kinder nix lernen und es nicht besser haben sollen.