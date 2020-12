Hilferufe von Schulklassen: „Hoffentlich kommen Ana und Mariam wieder!“

„Einzige Österreicherin“

„Ich hab geglaubt, sie ist die einzige Österreicherin in der Klasse“, erinnert sich Mitschüler Marcello an den Beginn der Mittelschulzeit als der Kinder-KURIER die Schule und Klasse besucht. „Ich bin schon hier geboren, aber die Ana konnte viel besser Deutsch als ich.“ So etwas in der Art steht auch auf einem der Sterne auf dem Plakat: „Deutsch ist Anas Muttersprache.“ Georgisch kann sie zum Hausgebrauch. Lesen und schreiben der einzigartigen Bogen- und Ringerl-Schrift – Fehlanzeige. Ein halbes Jahr vor dem Hauptschulabschluss sieht sich Ana – und mit ihr ihre 9-jährige Schwester Mariam - nun also als Quasi-Analphabetin in einem ihnen fremden Land wieder. Verängstigt und eingeschüchtert, verkrochen im hintersten Winkel der Oma-Wohnung, weil die Schwestern Georgisch so wenig können, dass sie auch kaum mit wem reden. Österreich ist ihre Heimat – wie ein weiterer Stern-Spruch von Anas Klasse zeigt.

„Sie war immer so positiv eingestellt, hat fast immer gelacht“, sagt Mitschülerin Jovana. Etwas was auch (Film- und Fernseh-)Schauspieler Gregor Seberg in einem Telefonat mit dem Kinder-KURIER erzählt – dazu später, bleiben wir noch in Anas – hoffentlich wieder - Klasse.