Kämpferin, Beschwichtiger, Karrieristin

Verkettung

Überschneidungen ergeben sich zwischen allen Handlungssträngen - Ort dafür ist das Museum, in dem ja Klaus Büchner aber beispielsweise auch Feliks Kardaminjouk arbeitet. Und hier wird die Ministerin die neue Ausstellung eröffnen will, die vor allem ihre politischen Botschaften transportieren soll. Und in eben diesem Museum kommt es am Ende zum Show-Down.

Es ist aber nicht nur die spannende Handlung und das kurzweilige, abwechslungsreiche Spiel (Slow-Motion- und Stummfilm-Szenen) des Ensembles, das dieses Stück ausmacht. Musik - von Simon & Garfunkels „Sound of Silcene“ im passenden Moment über ein Gitarren-Schmachtlied bis zu John Lennons und Yoko Onos „Imagine“ - unterstreicht so manche Stimmungen. Wunderbar auch das ständig von den Darsteller_innen umgebaute Bühnenbild - einzig und allein aus einem halben Dutzend an Leitern.