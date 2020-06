Abschiebung ins Abseits

Am 20. Juni ist der Welttag der Flüchtlinge. Aus diesem Anlass weist das heimische Netzwerk Kinderrechte besonders auf das Schicksal von Kindern und Jugendlichen hin, die in einer Flüchtlingsfamilie aufwachsen und noch einmal entwurzelt wurden, weil sie beispielsweise Österreich abschiebt – in das was der Staat „Rückführung in die Heimat" nennt. Mehr als die Hälfte aller „rückgeführten" Kinder und Jugendlichen aus Österreich und Deutschland aber haben ihr ganzes Leben im Fluchtland der Eltern verbracht, sind also nur in diesen beiden Ländern aufgewachsen. Weitere zehn Prozent haben mehr als die Hälfte bis zu dreiviertel ihres jungen Lebens hier verbracht.

Der 13-jährige Amir, der vor zwei Jahren in den Kosovo abgeschoben wurde und nun mit seiner Mutter und seinen Geschwistern in einem Dorf im Südwestkosovo lebt, geht nach der Abschiebe-Erfahrung aus Österreich jede Nacht mit der Angst zu Bett „wann sie kommen werden". Wann immer er an seine Rückkehr erinnert wird, „fange ich an zu zittern und zu schwitzen" und „fange an, einfach zu schreien. Ich gehe raus, um nur nicht zu Hause zu bleiben, und um mich irgendwo abzuregen. ... Ich laufe in die Stadt, weil ich zu viel Angst habe, um zu Hause zu bleiben ... wer weiß, was ich noch tun werde."