"Das ist unerträglich": Koalitionskrach nach Abschiebungen

Worum geht es beim konkreten Fall eigentlich?

Laut dem KURIER vorliegenden Informationen besteht zumindest im Fall der georgischen Schülerin, der medial das größte Aufsehen erregt hat, formal kein Grund für Asyl. 2009 wurde von ihrer Mutter der erste Antrag auf Asyl gestellt und 2010 abgewiesen. Nach weiteren Anträgen reiste die Mutter 2012 mit ihrer älteren Tochter zurück nach Georgien. 2014 kam sie per Touristenvisum via Holland nach Österreich und stellte 2015 – nach der Geburt einer weiteren Tochter – neuerlich einen Antrag, der 2017 rechtskräftig abgewiesen wurde. Sie blieb, stellte wieder einen Antrag – und erhielt wieder eine negative Antwort. In Summe handelte es sich um fünf negative Asylverfahren, die mit fast identen Gründen abgelehnt wurden – und zwar von ordentlichen Gerichten.

Warum können Kinder, die in Österreich geboren sind, in ein Land abgeschoben werden, das sie kaum kennen?

Im Unterschied zu weiten Teilen von Nord- und Südamerika gilt in Österreich nicht das Geburtsortsprinzip („ius soli“), demzufolge man dort, wo man zur Welt kommt, auch eine Staatsbürgerschaft erhält. SOS-Mitmensch, Teile der Grünen sowie auch migrantische Kleinstparteien wie die SÖZ fordern, dass in Österreich geborene Kinder ein Recht auf einen österreichischen Pass bekommen sollen.

Könnten Wien oder Niederösterreich bei solchen oder anderen Fällen nicht ein „humanitäres Bleiberecht“ aussprechen bzw. anregen?

Nein. Die Möglichkeit, dass die Bundesländer in dieser Form Einfluss auf ein Aufenthaltsrecht nehmen, gab es nur bis ins Jahr 2014. Die Mitsprache der Länder wurde von SPÖ und ÖVP und unter Zustimmung der Bundesländer aufgehoben, die Kompetenz liegt seither beim Innenministerium. Als 2018 gut integrierte Familien in Vorarlberg und Salzburg abgeschoben werden sollten, versuchte der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP), die Debatte um das Bleiberecht auf Ebene der Länder wieder anzustoßen. Er blieb ohne nachhaltigen Erfolg.

Hat der Fall irgendwelche Auswirkungen auf die aktuelle politische Debatte oder die Regierungslinie?

Kein Geringerer als Bundespräsident Alexander Van der Bellen zog Donnerstagabend in Zweifel, dass der rechtliche Spielraum ausgeschöpft worden sei. „Wurden die Kinder ausreichend gehört? Was ist mit den Rechten der Kinder?“ sagte er in einer Stellungnahme via Facebook.