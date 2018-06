Wo Kinder wirklich an der Macht waren

Einzelgeschichten

Nach der ersten halben gemeinsamen Stunde teilt sich das Publikum in fünf Gruppen, um in intimerem Rahmen fünf szenischen Einzelgeschichten in verschiedenen Ecken und Enden des Museums beizuwohnen. Duygu Arslan und Barča Baxant spielen die beiden Schwestern Nóra und Kati Elöd. Die ältere versucht der jüngeren die Läuse aus den Haaren zu frisieren, die Achtjährige versteht so manches noch nicht, den Judenstern, den sie nun tragen müssen, hält sie für einen Orden und führt ihn stolz aus. In wenigen Minuten lassen die beiden nicht nur diese Station der Geschichte plastisch werden, sondern auch die folgenden Jahrzehnte im Zeitraffer.

Zerfließen der beiden Schauspielerinnen nach der Aufführung, als die echte Nóra Elöd zu Tränen gerührt ist, ihre Kindheit so einfühlsam dargestellt gesehen zu haben. Sie selbst, ehemalige Russisch-Lehrerin, hat in ihrer Pension bereits 70 Schulklassen besucht, um als Zeitzeugin plastischen Geschichtsunterricht für Kinder und Jugendliche zu gestalten.

Wie die Kinderrepublik schon in den bitteren Anfangsmonaten und vor allem danach eine Stadt der Freude – samt vielfältigem Freizeitangebot – von handwerklichen Ateliers bis zu einem Fußballplatz und eigenen Olympischen Spielen – war, so sind die Einzelszenen immer wieder von dieser Lebensfreude erfüllt. Da sticht besonders jene von Isabella-Nora Händler hervor, die Kindheitsbilder von Greta Elbogen (die ebenfalls anwesend war) „auferstehen lässt – zwischen den Erinnerungen an ihre hebräisch betende Mutter sowie Liedern und Tänzen zu Walzerklängen und dann doch wieder das Bild von der eigenen Mutter, die meinte „zu deinem eigenen Wohl“ wäre sie besser in einem der Sztehlo-Waisenhäuser aufgehoben.

Apropos Mutter: David Moser – gespielt von Christina Lindauer - erkannte nachdem er dem KZ entkommen war - seine abgemagerte, ergraute, einst kräftige Mutter zunächst gar nicht, erst an der Stimme. Mit der Organisation Hashomer Hatzai ging er nach Israel wo er der Shoa (Holocaust)-Gedenkstätte Yad Vashem von Gábor Sztehlo so eindringlich berichtete, dass diese den evangelischen Pastor später in die Liste der Gerechten der Völker aufnahm und ihm zu Ehren einen Baum pflanzte.

Auch die Szene der ersten „Mädchenburg“-Bürgermeisterin, Viktoria Főző, gespielt von Kira Fasbender, strahlte vor allem Lebensfreude aus: Von Botengängen als Überbringerin von Liebesbriefen in die „Wolfsburg“, weil dort ihr Bruder lebte, bis zu den beliebten, ausgelassenen Maskenbällen - mit Ausnahme des Schock-Auftritts eines kleinen Jungen, der sich als Hitler verkleidete.

Ahmet Ağgün (als Andor Andrási, einer der Checker der Gábor-Sztehlo-Stiftung, der für die Theaterleute die Kontakte zu Zeitzeug_innen hergestellt hatte) und Onur Poyraz (Lászlo Keveházi, erster Kinderrepublik-Ministerpräsident und Sztehlo-Chaffeur) schildern unter anderem eine Szene, wo sie stolz vom russischen Kommandanten zusätzliche Lebensmittellieferungen für die Kinderheime erfochten – um dann zu gestehen, dass Gábor-Bácsi dies schon Tage davor eigefädelt hatte.