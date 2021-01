George Floyds "I can’t breathe" erstmals als Theaterszene – online

Reisen ist für Millionen nicht angenehm

Teil zwei des Abends – der ja auch mitten in der nach oder am folgenden Vormittag nach-geschaut oder wiederholt genossen werden kann – steht unter dem Motto: „Die Geschichten vom Reisen“, kleine große Stücke von Dževad Karahasan. Reisen, derzeit kaum möglich, verarbeitet der Autor aber in seiner Vielfältigkeit. Millionen von Menschen verbinden damit ja keine entspannenden Urlaube, sondern zwangsweise Vertreibungen, beschwerliche Fluchten, menschenunwürdige Bleiben (Stichworte wie Moria Kara Tepe oder Lipa) und vor allem Grenzen – wo du weder dies- noch jenseits gemocht wirst. Diese Bandbreite spielen dieselben vier Schauspieler_innen unter der gleichen Regie.