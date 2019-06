Wenn der Stock nicht schlagen will...

Weil sein saumüder Diener Salem die Tür nicht öffnet, als es klopft, hetzt sein Her, der störrische Zauberer, den Hund auf den Diener. Doch der - schnappt einfach nicht zu. Also trägt der Herr seinem Stock auf, den Hund zu schlagen. Doch - genau, macht der nicht. Also möge das Feuer den Stock verbrennen. Nein. Wasser soll das Feuer löschen! Nichts da. Der Esel soll das ganze Wasser austrinken. Macht der nicht. Bleibt dem störrischen Zauberer nichts anderes übrig, als selber zur Tür zu gehen, um sie zu öffnen.

Und siehe da, draußen steht auf dem Boden, eine kleine, weiße Friedenstaube. Diese Geschichte über Verweigerung autoritärer, gewalttätiger Befehle stammt aus Syrien. Vor mehr als 15 Jahren erschien sie als Bilderbuch in Damaskus (Hauptstadt Syriens).

Nun war sie in einer zweisprachigen Theater-Version beim Visual-Festival (vormals Gehörlosentheaterfestival) im Wiener Theater Spielraum zu erleben. Und das Motto des diesjährigen, 20., Festivals lautett immerhin: „Frieden? - Peace? - Mir?“

Kinder und Jugendliche der Praxis-Volks- sowie Neuen Mittelschule der Pädagogischen Hochschule (PH Kärnten) und aus dem Kindergarten „ Viktor Frankl“ der Bundes-Bildungsanstalt für Elementarpädagogik in Klagenfurt spielten und erzählten die Geschichte, in der der Frieden an die Tür klopft, in Deutscher Laut- und österreichischen Gebärdensprache. Letztere ist übrigens die allererste Sprache für Mahsuma Akbari. Die komplett gehörlose Jugendliche kam erst vor drei Jahren aus Afghanistan nach Österreich und hatte davor keine Chance, irgendeine Sprache zu lernen. Ausschließlich die dringendsten Dinge wie essen usw. konnte sie mit Handdeutungen anzeigen. Nun verständigt sie sich gut in der heimischen Version der Gebärdensprache.