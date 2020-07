Einfühlen, wie es ist, blind und gehörlos zu sein

Nächster Teil des ARBOS-Festivals, in dem in diesem Jahr vieles online stattgefunden hat, manches aber nun nach den Lockerungen der Corona-bedingten Sperren auch schon in der analogen Welt angekommen ist. Zum einen begann schon am Freitag das Projekt mit der Neuen MittelSchule Klagenfurt Wölfnitz – ein langjähriger Partner des Festivals, das sich (nicht nur) heuer schwerpunktmäßig mit den Themen Krieg und Frieden einerseits und immer wieder auch Behinderung auseinandersetzt.

Zu letzterem wurde am Freitag (3. Juli 2020) auf dem Klagenfurter Hauptbahnhof die Ausstellung „Invalid 2020“ eröffnet, die der Erfinder des Visual-Festivals (vormals Gehörlosentheaterfestival) ARBOS, Herbert Gantschacher, zusammengetragen und gestaltet hat. Bis Ende des Monats sind großformatige Fotos bzw. Reproduktionen von Gemälden zu sehen, die sich mit Behinderungen als Folgen des 1. Weltkrieges befassen. Behinderungen waren lange Zeit fast ausschließlich im Zusammenhang mit Kriegsfolgen ein Thema.