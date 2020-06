Kärnten: Theater-Schul-Projekte – in vier Sprachen

Die Projekte

Unter dem Titel „hranca_grenz“ produziert der Slowenische Kulturverein ROŽ St. Jakob im Rosental / Slovensko prosvetno društvo, Šentjakob v Rožu ein Projekt unter Einbeziehung aller Schulen in der Gemeinde. Seit jeher leben in St. Jakob i. R. / Šentjakob v Rožu Slowenisch und Deutsch sprechende Menschen, heute leben sie friedlich Seite an Seite. Das war nicht immer so. Und das wird im Projekt thematisiert.

Slovensko prosvetno društvo / Slowenischer Kulturverein ROŽ, Šentjakob v Rožu / St. Jakob im Rosental, Private höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe des Konvents der Schulschwestern St. Jakob im Rosental/Šentjakob v Rožu (HLW St. Peter/Šentpeter). Neue Mittelschule (NMS) St. Jakob im Rosental / Šentjakob v Rožu, Volksschule (VS) St. Jakob im Rosental / Šentjakob v Rožu, Volksschule (VS) Rosenbach / Podrožca, Volksschule (VS) Maria Elend / Podgorje.