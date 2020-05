In Gebärden- und Lautsprachen gegen Krieg und für Frieden

Krieg und Sieg, Friede und Liebe

Das Gedicht „Zmaga in zgaga, mir in mir / Krieg und Sieg, Friede und Liebe / Guerra e vittoria, pace e amore“ (Slowenisch, Deutsch, Italienisch) hat Fabjan Hafner las Auftragswerk für ARBOS verfasst. Es war eines seiner letzten Gedichte, die er geschrieben hat, bevor er im Herbst 2016 tragisch ums Leben kam. Er gehört zu den großen Sprachkünstlern der slowenisch-sprachigen Dichter Kärntens.

Fabjan Hafer,

„Zmaga in zgaga, mir in mir / Krieg und Sieg, Friede und Liebe / Guerra e vittoria, pace e amore“

Zmaga in zgaga, mir in pir.

Zmaga in pir, zgaga in mir.

Mir in zmaga, pir in zgaga.

Mir in zgaga, zmaga in pir.

Pir in mir, zmaga in zgaga.

Pir in zgaga, mir in zmaga

Zgaga in zmaga, mir in pir.

Zgaga in pir, zmaga in mir.

Krieg und Sieg, Friede und Liebe.

Krieg und Liebe, Sieg und Friede.

Friede und Krieg, Liebe und Sieg.

Friede und Sieg, Krieg und Liebe.

Liebe und Friede, Krieg und Sieg.

Liebe und Sieg, Friede und Krieg.

Sieg und Krieg, Friede und Liebe.

Sieg und Liebe, Krieg und Friede.

Guerra e vittoria, pace e amore.

Guerra e amore, vittoria e pace.

Pace e guerra, amore e vittoria.

Pace e vittoria, guerra e amore.

Amore e pace, guerra e vittoria.

Amore e vittoria, pace e guerra.

Vittoria e guerra, pace e amore.

Vittoria e amora, guerra e pace.