Erschreckend (brand)aktuelle Worte

Nichts sehen, nichts hören, viel spüren

So wie in „Talking Gloves“ (Sprechende Handschuhe) einer der Jugendlichen Darsteller mit Bandagen eingewickelt und für die Dauer der Vorstellung im Rahmen des Festivals „Visual“ gleichsam blind und gehörlos gemacht wurde, so verwandelt auf offener Bühne Werner Mössler seine Kollegin Rita Hatzmann mittels Ohrstöpsel, einer Augenbinde und einer Maske in „Helen Keller“. Die US-amerikanische Schriftstellerin, deren literarisches Talent von Wilhelm Jerusalem, einem Wiener Pädagogen, Philosophen und Pazifisten entdeckt wurde, engagierte sich gegen Rassismus und Krieg. Am 5. Jänner 1916 hielt sie in der Carnegie Hall in New York eine später berühmt gewordene Rede mit dem Titel „Verweigert den Krieg!“. Damit wollte sie Entscheidungsträger_innen ihres Heimatlandes dazu bewegen, dass die USA nicht in den Krieg eintreten würde.

Das Spiel und die Sprache der für eineinviertel Stunden nichts sehenden und hörenden Schauspielerin samt dem kongenialen Spiel ihres Bühnenpartners in Gebärdensprache wird damit umso intensiver – sowohl von der Bühne her. Diese Energie überträgt sich auf das Publikum im Theater Spielraum, jener Spielstätte, in der das Festival des Vereins ARBOS seit einigen Jahren in Wien gastiert.