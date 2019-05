Gedichte und Musik sichtbar gespielt

Stimmen der Jugendlichen

„Es war wieder cool“, findet Jakob nach der Aufführung im Kingisepper Kulturhaus zum Kinder-KURIER, „aber schon ein komisches Gefühl, dass es jetzt das letzte Mal war“. Manche der Mitwirkenden aus der Klagenfurt-Wölfnitzer NMS haben mittlerweile vier Jahre in dem Theaterprojekt mit Gantschacher, der sich auch zurückziehen wird, mitgearbeitet, andere erst zwei Jahre.

Martin wirkt erleichtert. Immerhin ist er - nach ungefähr zehn Minuten, die das einwickeln dauert, eine halbe Stunde sozusagen eine sitzende Mumie. „Diesmal war der Sessel besonders unbequem“. Außerdem musste er schnell konzentriert überspielen, als Kollegen ihn zum Lachen bringen wollten. Und dennoch konstatiert der Regisseur: „Heute war Martin so präsent wie noch nie!“

Julian findet an dem Projekt vor allem die Reisen cool. Auch den Zwillingsschwestern Hanna und Sophie taugt das, sie loben vor allem die Gastfreundlichkeit der Russen „und wir wollen auf jeden Fall in Kontakt bleiben“. Übrigens ist einer der wichtigsten Eisbrecher das oft von so manchen Erwachsenen verteufelte Smartphone. „Can we make Selfie?“ ist einer der häufigsten ersten Sätze von beiden Seiten, ohne Schaue, beim Englischen einen Fehler zu machen.

Manche finden besonders cool, dass aufgrund der Reise(n) die Schule ausfällt, andere, dass die Gruppe fast so zusammen gewachsen ist wie eine Familie - mit so manchen Begleiterscheinungen. Eine nicht unbeträchtliche Traurigkeit darüber, dass es nun das letzte Mal war, schwingt praktisch bei allen mit.

Eine neue Gruppe aus der Kärntner Schule wird das Stück weiterführen. Florian aus der 1. Klasse erlernt von Elias das Lorm-Alphabet. „Er lernt das wirklich gut“, ist der junge „Lehrer“ schon ein wenig stolz.