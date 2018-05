Jahreszeiten zum Be-greifen

Begleitet von den beiden Erwachsenen Markus Rupert und Adi Schober stapft der zehnjährige Florian Pichler auf der Bühne durch imaginären Schnee, reibt sich fröstelnd ab oder schwitzt in einer späteren Szene scheinbar. In dem halbstündigen Stück „Die vier Jahreszeiten“ spielt der Bub, der praktisch nichts sieht und ebenso wenig hört be-greifbare Szenen zu Winter, Frühling, Sommer und Herbst. Weit mehr als 100 Kinder und Jugendliche im Publikum steigen auf die Spiele ein, drängen sich vor allem dann, wenn es auch begreifbar Gegenstände gibt, Eier, die rasseln, Eis und steigen vor allem ein, als einer der zweisprachigen Darsteller (Laut- und Gebärdensprache) im Herbst alle möglichen Obst- und Gemüse-Sorten von gesprochenem Deutsch in die österreichischen Gebärden übersetzt.