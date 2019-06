Von Vögeln bis zur Schlacht auf dem Eis

Schlacht auf dem Eis

777 Jahre nach der Schlacht am Peipussee, wo sich das Nowgoroder Fürstentum gegen die Angriffe von Deutsch- und Schwertbrüderorden verteidigen konnten, spielten die zuvor schon genannten Jugendlichen aus Klagenfurt und Kingisepp Szenen der zentralen Schlacht nach. Im Museumdieser russischen Stadt finden sich Schwerter und Pfeile aus der Schlacht, in der ein später zur Legende gewordener Feldherr namens Alexander Newski die Gegner in die Falle auf dem zugefrorenen See lockte. Deren schwere Ausrüstung ließ das Eis brechen und sie einsinken.

Der sowjetische Filmemacher Sergeij Eisenstein setzte dem Feldherrn ein Heldendenkmal in Form bewegter Bilder zu denen Sergeij Prokofjew die Musik komponierte. Reiten, Bogen spannen, Pfeile abschießen, mit dem Schwert fechten, wieder reiten und am Ende Jubeln - und das alles ohne ein gesprochenes Wort, nur mit Prokofjews Musik - das spielen die die Jugendlichen synchron mit Werner Mössler, der den Heerführer Newski mimt.