Es bleibt ein Atem gegen das „bürgerliche Trauerspiel“

„Ma, ich bin so super! Was und wie ich nicht gut bin und helfe - auf der Welt. Schlepp ich doch tatsächlich zwei Kilo Seife mit in meinen Urlaub auf Kuba – knapp vor dem Lockdown. Und dann diese Undankbaren. Leg ich zwei Seifen zwischen zwei Obdachlose und schnappt sich doch glatt einer der beiden die zwei Stücke, tstststs…“ – so der Subtext einer der vielen sarkastischen Szenen in „Bürgerliches Trauerspiel“, dem neuesten Stück von „aktionstheater ensemble“.

Wenige Tage vor der Premiere durfte der Kinder-KURIER eine durchgehende Probe im Bregenzer Theater Kosmos miterleben – und die (fast) letztgültige Textversion lesen. Obwohl lange vor Corona, Lockdown geplant – eine Koproduktion u.a. mit dem Linzer Landestheater – dreht sich vieles – vordergründig nun um das Virus und seine Folgen. Ja, die Proben waren für die zweite Märzhälfte geplant.

Streamen gegen die Einsamkeit

Mit Beginn des Lockdown schickte die Theatergruppe professionelle Aufzeichnungen von Stücken aus den vergangenen elf Jahren ins Netz – „Streamen gegen die Einsamkeit“ war das Motto – siehe Link hier unten: