Ein Würfel rollt für saubere Energiegewinnung

Freiwilligen-Gruppe

Das Spiel einerseits und die gesamte Stadt brachten der 3D des Gymnasiums Billrothstraße 73 (Schule im Grünen) den Sieg beim Power Up!“-Bewerb in der Kategorie Website und App ein. Nicht der ganzen Klasse, sondern „nur“ ungefähr der Hälfte: Gwyneth Briones, Johanna Doppelbauer, Sören Hein, Thimo Keilitz, Max Knotzer, Alice Krakora, Marie Prock, Sophia Publig, Bernhard Schillinger, Lina Somoza, Leo Wakonig, Kathi Wetschnig, Maaya Umekita und Flo Zimmermann. Diese 14 der 27 Schülerinnen und Schüler hatten sich freiwillig gemeldet, um – animiert vom jungen Physiklehrer Dominik Wind –, weit über den Physikunterricht hinaus, viele Stunden in der Freizeit, am Projekt zu arbeiten, vielmehr an Projekten.

Diese Jugendlichen hatten sich nicht nur die Teilnahme im digitalen Bereich, sondern auch im sehr analogen, handwerklichen vorgenommen, nämlich in der Kategorie, Modell(e) zu bauen. In beiden überzeugten sie mit ihren Arbeiten die Jury und holten in den genannten Bereichen jeweils den Sieg.