Der Wind bringt den Strom fürs Flutlicht

Julia und Malak schmiergeln kleine Holzstaberln schräg ab, die Lea zuerst von einer langen Stange der Einfachheit halber mit einem Seitenschneider abgezwickt statt gesägt hat. „Wir müssen die schräg abschleifen, weil wir sie als Stütze für unsere Bretter brauchen“, erklärt die Erstgenannte. Die Bretter stellen wir schräg auf und befestigen dann kleine, schmale Solar-Panele drauf“, ergänzt ihre Kollegin. Davor aber gibt Julia noch in die Suchmaschine Ecosia die Frage ein, welches der optimale Winkel fürs Sammeln von Sonnenenergie in Mitteleuropa ist. 60 bis 70 Grad lautet die Antwort. In diesem Winkel schneiden die beiden ein Stück Karton aus, um die Holzbretter bestmöglich auf eine hölzerne Grundplatte zu kleben.

Wir, das heißt Kinder-KURIER und SchauTV, befinden uns im Werkraum der Neuen MittelSchule Konstanziagasse (Wien-Donaustadt). Hier dürfen wir Jugendlichen zweier unverbindlicher Übungen (Physik sowie Elektronik) über die Schulter und auf die Finger schauen. Sie arbeiten an Projekten, die sie für den Schulwettbewerb „Power Up!“ von Wien Energie einreichen. 32 Klassen bzw. Projektgruppen aus Wiener Schulen (v. a. 7. Schulstufe) haben sich für den erstmals - und pilothaft - ausgetragenen Bewerb rund um erneuerbare Energien angemeldet (Preisverleihung ist am 28. Mai in der Erlebniswelt Spittelau).