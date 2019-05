Bunte Lampe bringt dich zu Lern-Apps rund um Energie

Alle können's verwenden

Natürlich würde die Klasse gerne beim Bewerb einen Preis gewinnen und in der Wien-Energiewelt am 28. Mai in Empfang nehmen. Wer nicht? Das wollen sicher alle rund drei Dutzend Klassen, die es der Jury, die demnächst tagen wird, nicht leichtmachen. Im Informatiksaal der NMS Kauergasse aber sagt Snežana spontan und ziemlich gelassen: „Wir sind stolz, dass wir die Apps und die Homepage gemacht haben und dass wir das geschafft haben.“ Und zaubert damit den meisten ihrer Kolleg_innen sowie den Lehrer_innen Lächeln ins Gesicht, denn - so gestehen danach einige - „manchmal hat’s schon so ausgeschaut, als würden wir das nicht alles hinkriegen“.

UND: die Lern-Apps auf der Homepage sind frei zugänglich, verfügbar und kostenlos. Wär doch eine Anregung für so manche Physikstunde, in der es ums Thema Energie geht ;)

energie.kauergasse.at

https://schulwettbewerb.wienenergie.at/

