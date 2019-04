Ertanz dir den Strom in der Disco

Wie geht das mit dem Strom?

Was haben Magnete mit Strom zu tun und welchen Einfluss haben verschiedene Materialien auf Stromleitungen oder die Weiterleitung von Wärme? Was sind Umspannwerke oder Stromtransformatoren? Wie viel Strom verbraucht ein Handy wirklich? Dass es übers Jahr gerechnet nur rund 100 Cent, also ein Euro, sind, überrascht dann doch die allermeisten Besucher_innen. Was allerdings nicht heißen soll, dass Energie sparen wäre egal. Nur sind die großen Stromfresser nicht Smartphones, sondern vor allem unnötiges Laufen lassen elektrischer Geräte sowie die Erzeugung von Wärme. Wie und womit gedämmt werden kann, ist ebenso bei einer Station zu erleben wie die schon vor Tausenden Jahren u. a. von den alten Römern gewonnene Erkenntnis, Häuser so auszurichten und zu bauen, dass sie möglichst gut die uns gratis zur Verfügung gestellte Energie der Sonne nutzen (können).