Jugendliche machen Physiksaal zum Video-Studio

Der Physiksaal in der renovierten Neuen MittelSchule Schäffergasse in Wien-Wieden wird in diesen Stunden gleichzeitig zu einem Video-Studio. Die Jugendlichen der 3b arbeiten in verschiedenen Gruppen zum Thema Strom. Und drehen dazu ein Video. Der Kinder-KURIER darf dabei zuschauen.

Arbeitsgruppen

Die einen bauen mit Modulen in einer Art Baukasten Stromkreise, andere durchstöbern die schon zuvor angefertigten Plakate zu verschiedenen Arten der Stromgewinnung. Eine weitere Gruppe versucht aus Knetmasse einen großen Transformator zu bauen, andere Schüler_innen durchsuchen das Internet nach rechtefreier Musik, die sie in ihr Video einbauen können, eine weitere Gruppe tüftelt an einer Schluss-Szene. Irgendwie soll diese direkt Bezug nehmen zum Wettbewerb „Power up! Von erneuerbaren Energien zur LED-Lampe“ von Wien-Energie. Für diesen produzieren sie ein Video. Das ist eine der Formen, in der dritte Klassen aus Wiener AHS oder NMS, ihre Beiträge einreichen können. Andere sind Website oder App bzw. ein Modell - der Kinder-KURIER berichtete in einer Reportage, und zwar hier unten: