Ein handgezeichneter digitaler Trickfilm über Energiequellen

12 Bilder für jede Sekunde

„Für jede Sekunde im Video brauchst du mindestens 12 Bilder“, wirft Halil ein, um so ungefähr den Umfang der gar nicht so mühelosen Stop-Motion-Animation zu nennen. Die oben genannten 12 Sekunden ist nur die Zeit, die die Titelanimation im Film dauert. Allein das Vorzeigen einiger Buchstaben und andere Animationen aus diesem Video ergibt eine Ahnung, wie viele Stunden Arbeit dahinterstecken. Und das obwohl das Programm auf den Tablets - wir befinden uns in einer I-Pad-Klasse - am Ende alle aufgenommenen Fotos automatisch zu einer Animations-Sequenz zusammenfügt.