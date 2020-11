Du kannst schnell zaubern – mit wissenschaftlichen Experimenten

Auspacken

„Unboxing Science“ nennt sich das jüngste „Kind“ des „Wissenschafts-Schwimmbeckens“ samt Museum der Nerdigkeiten. Workshops sowohl im Stammhaus in Wien-Simmering als auch in Schulen und anderen Einrichtung sind ja „dank“ Lockdown jetzt nicht möglich. Und so kam’s zur Idee, Versuche zu verschicken – die dafür benötigten Materialien in Schachteln verpackt, die Anleitungen als Videos auf der Homepage. Was und Wie - siehe Infobox am Ende des Beitrags.

„Unboxing“ klingt vielleicht cooler als auspacken und ist seit Jaaahren das Schlagwort für so manche Influencer_innen, die sich dabei filmen, wie sie Schuhe, Klamotten und anderes, das sie online bestellt haben, auspacken und sich darüber freuen – zur Freude der Herstellerfirmen. Gut, du kannst dich auch dabei filmen oder Selfies knipsen, aber viel mehr wollen die Versuche dir Freude beim Basteln und anschließenden Experimentieren bereiten.