Bastle deinen eigenen Kompass – Experimente für zu Hause

Dein Kompass

Ein anderes – das durfte der Kinder-KURIER vor der Video-Aufnahme beobachten und fotografieren (siehe Bildergalerie hier unten) – ist nur ganz wenig aufwendiger. So kannst du deinen eigenen Kompass basteln. Wie? Das erklärt uns und dir Jan:

Du brauchst: Wasser, eine Schüssel, eine dünne Nadel, einen Magneten – das kann auch ein einfacher Kühlschrankmagnet sein -, ein Stück Kork oder ein Blatt von einer Pflanze oder einem Baum und idealerweise auch einen Klebestreifen. Wenn du einen Kompass hast – auch gut, damit kannst du dann kontrollieren, ob dein eigener auch wirklich die Nord-Süd-Richtung anzeigt. Das kann aber auch eine kostenlose App auf deinem Smartphone sein.

Leer Wasser in eine Schüssel, magnetisiere die Nadel, befestige sie auf dem Kork oder Blatt und setz dies vorsichtig auf die Wasser-Oberfläche. Die magnetisierte Nadel wird sich in der Nord-Süd-Richtung – entsprechend dem Magnetfeld unserer Erde - einpendeln.

Wie magnetisierst du die Nadel?

Dafür streichst du mit dem Magneten über die Nadel. „Wichtig“, so Jan, „du darfst immer nur in eine Richtung streifen, also drüberziehen, aufheben und wieder am selben Ende beginnen und mit dem Magneten über die Nadel fahren.

Wenn du einen u-förmigen Magneten mit Nord- und Südpol hast, ist es egal, welche Seite du nimmst – aber immer dieselbe.

In der Bildergalerie - oben - ist’s auch nochmals beschrieben, und im Video hier unten (Achtung, es ist nur eine Minute lang, die letzten beiden Minuten sind (noch?) schwarz und nur mit Musik unterlegt.)