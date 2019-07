„Cool, weil wir alles selber machen dürfen“

An Naturwissenschaften heranspielen

Als die Explainer_innen vom Science-Center Netzwerk ankündigen, dass die Aktion sich dem Ende nähert, lassen sich die meisten bei ihrem Konstruieren und Bauen aber so was von gar nicht stören. Nach mehrmaligem Hinweis aufs Ende, werden manche ein wenig hektisch, weil nicht alles so funktioniert, wie sie’s gern hätten. Darum aber geht’s auch bei der abschließenden Präsentation gar nicht so sehr. Der Spaß an der Arbeit mit Material und Werkzeug ist ebenso wichtig wie das Tüfteln, wie was wo montiert werden müsse, um die Kugel dorthin rollen zu lassen, wo sie die jeweiligen Kinder gern hätten. Das Be-greifen der Mechanik einer möglichen Kugelbahn – wie auch bei den anderen Nachmittagen im (Wissens-)Hof der Erdberger Bücherei (z.B. Kettenreaktionsmaschine) will die Freude an Naturwissenschaften spielerisch vermitteln.

https://www.science-center-net.at

https://www.buechereien.wien.at/

