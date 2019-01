Backpulver-Rakete und Fallschirm für Spielzeugfigur

Explosion

Das stellen sie auf ein Tablett, wandern damit in die Mitte des Raumes, so dass alle, auch die Kolleg_innen der Fallschirmgruppe, die Lehrerin und die beiden Reporter frei Sicht auf das haben, was sich nun in Sekundenschnelle abspielen wird: Deckel drauf, umgedreht, ein kleines Entchen auf den Dosen-Boden …. - und flutsch, das Döschen wird in die Luft geschleudert, die Ente fliegt schneller weg, als sie gesehen werden kann und der „Gatsch“ aus Wasser, Zitronensaft und Backpulver ergießt sich auf das Tablett. Natürlich erklären in der anschließenden Präsentation auch diese fünf jungen Forscher_innen, warum die Dose in die Luft geflogen ist: „Aus dem Zitronensaft-Wasser-Backpulver-Gemisch hat sich ein Gas – Kohlendioxid – gebildet und das braucht mehr Platz, drum reißt es den Deckel weg und das Doserl fliegt in die Höhe.

ForscherInnenwerkstatt Deckergasse

Follow @kikuheinz