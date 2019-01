Es macht viel Spaß und man kann dabei auch lernen

Nur macht das Experimentieren Spaß „und man kann auch mehr lernen dabei“. Sie, die beim KiKu-Lokalaugenschein am Fallschirm mit bastelte erinnert sich vor allem noch an einen Versuch, der Ähnlichkeiten mit der Backpulverrakete hat, die Luftballon-Brause. Backpulver mit Essig in der Flasche lässt den darüber gestülpten Luftballon wie von Geisterhand sich selber aufblasen.

Benjamin sagt uns: „Man lernt bei den Experimenten, wie die Stoffe wirken, das ist spannend.“ Auf die Frage, ob er sich an einen Versuch erinnert, der für ihn vielleicht sogar überraschende Ergebnisse brachte, erzählt er vom Experiment, was schwimmt und was nicht. Da wird ausprobiert, „was auf dem Wasser oben bleibt und was sinkt. Wir hatten ein riesiges Holzstück. Das war schwer und so dachte ich, das wird sicher untergehen. Aber wir habe es ins Wasser gelegt und es ist oben geblieben.“