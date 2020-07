Kinderuni in Wiener Parks: Blumenbälle basteln, Wasser filtern

Nachhaltige Städte

Auch die Auftakt-Vorlesung – in Normalzeiten in einem Zelt als mobilem Hörsaal – diesmal im Freien, was mehr Abstand ermöglicht, war dem Thema Umwelt gewidmet. Gudrun Haindlmaier – assistiert von Konstantin - erörterte mit den Kinderuni-Studierenden an diesem Nachmittag die Frage, wie umweltfreundliche Städte in Zukunft aussehen könnten. Das heißt, eigentlich drehte sich die Vorlesung um die Frage, was Städte sind, was sie brauchen. Die Umweltfreundlichkeit bekamen die Kinder als Forschungsaufgabe mit auf den Heimweg. Da – so die Uni-Lehrende – mögen sie genau schauen, was ihnen an Umweltfreundlichem begegnet und vielleicht überlegen, was Rohstoffe schont oder was gerecht für alle wäre.